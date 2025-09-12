UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

Haberler

Güncelleme:
UEFA, Çekoslovakya'nın 1976'da kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından 33 yıl sonra tarihi bir karar alarak Slovakya'yı da Avrupa şampiyonu ilan etti. Çekoslovakya'nın 1992'de dağılmasının ardından bugüne kadar yalnızca Çekya resmi olarak şampiyonluk sahibi sayılıyordu. UEFA'nın bu kararı ile turnuva tarihinde ilk kez bir şampiyonluk iki ülke arasında paylaşılmış oldu.

UEFA, ülkenin dağılmasından 33 yıl sonra, Çekoslovakya'nın 1976'da kazandığı Avrupa Şampiyonluğu sebebiyle Çekya'nın ardından Slovakya'yı da Avrupa şampiyonu ilan etti.

1992'DE ÜLKE DAĞILDI

Bilindiği üzere Çekoslavakya 1976'da Avrupa şampiyonu olmuştu. 1992 yılında Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından bugüne kadar yalnızca Çekya resmi olarak şampiyonluk sahibi sayılıyordu.

İLK KEZ OLDU

Aradan geçen 33 senenin ardından UEFA, Slovakya'yı da EURO 1976 şampiyonu olarak tanıma kararı aldı. Böylece turnuva tarihinde ilk kez bir şampiyonluk iki ülke arasında paylaşılmış oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

NOLUR UEFA BEYLERi SU GOOOHPA MEGRi KARRIKöYLüM MEGRi CHOBANi 1907HIYARBAHCEMiDE ALLAH RIZASI iCiN TOPUKLU YAYLASINDA KARTOPU SAMPUAMINI iLAAN ETSENiZ YA

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
