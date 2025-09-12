UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

UEFA, ülkenin dağılmasından 33 yıl sonra, Çekoslovakya'nın 1976'da kazandığı Avrupa Şampiyonluğu sebebiyle Çekya'nın ardından Slovakya'yı da Avrupa şampiyonu ilan etti.

1992'DE ÜLKE DAĞILDI

Bilindiği üzere Çekoslavakya 1976'da Avrupa şampiyonu olmuştu. 1992 yılında Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından bugüne kadar yalnızca Çekya resmi olarak şampiyonluk sahibi sayılıyordu.

İLK KEZ OLDU

Aradan geçen 33 senenin ardından UEFA, Slovakya'yı da EURO 1976 şampiyonu olarak tanıma kararı aldı. Böylece turnuva tarihinde ilk kez bir şampiyonluk iki ülke arasında paylaşılmış oldu.