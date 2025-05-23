UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi

UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
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UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
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UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham Hotspur'da, kaptan Son Heung-min ve 2 takım arkadaşı madalya sayısı yetmediği için madalya takamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham Hotspur'da kaptan Son Heung-min ve 2 arkadaşı madalya sayısı yetmediği için madalyasını takamadı.

3 FUTBOLCUYA YETMEDİ

Tottenham, 17 yıllık kupa hasretini Manchester United'ı Avrupa Ligi finalinde 1-0 yenip bitirirken, kaptan Son Heung-min'in madalya hasreti bitmedi.

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, kupa töreni öncesinde oyunculara madalyalarını takdim etti. Ceferin, Bentancur, Romero ve Son'a madalya takdim edemedi.

MADALYASIZ SEVİNDİLER

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, kupa töreni öncesinde oyunculara madalyalarını takdim etti ancak Bentancur, Romero ve Son'a madalya takdim edemedi. UEFA'nın Avrupa Ligi müsabaka yönetmeliğine göre her iki takıma da 50'şer madalya veriliyor. Ancak UEFA sahneye 30 madalya çıkarmıştı ve Tottenham'ın üç yıldızına madalya kalmamıştı. 20 madalya daha sonra kulübe gönderilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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