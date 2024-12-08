UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 6. hafta karşılaşmalarında görev alacak.

SHAKHTAR-BAYERN MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13.DÜDÜK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 4 sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor. Birçok kritik müsabakada düdük çalan Meler, Devler Ligi'nde 13. kez bir karşılaşmayı yönetecek.