UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
AA - Emre Doğan - Spor
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakalarda Kardeşler'in yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Ali Saygın Ögel'in de görev alacağı belirtildi.
AA / Emre Doğan - Spor