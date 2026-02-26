UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

UEFA, Avrupa futbolunda mücadele eden takımların 2025 yılındaki finansal raporlarını açıkladı. Bu doğrultuda forma ve ürün satışından en fazla gelir elde eden kulüplerin listesi de yayınlanırken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önemli futbol kulüplerini geride bıraktıkları görüldü.

BEŞİKTAŞ 17. SIRADA

UEFA tarafından hazırlanan raporda 20. sırada 36 milyon Euro'luk geliriyle Celtic, 19. sırada da 38 milyon Euro'luk gelirle Ajax yer aldı. Newcastle United, 2025 yılında ürün ve forma satışından 40 milyon Euro gelir elde etti. Temsilcimiz Beşiktaş, 50 milyon Euro'luk ürün ve forma satışı ile 17. sırada gösterildi.

INTER, JUVENTUS, BORUSSIA DORTMUND VE MILAN

55 milyon Euro'luk geliriyle Inter, 16. sırada, 16'ncı sıradaki Juventus'un ise 56 milyon Euro gelir elde ettiği kaydedildi. Borussia Dortmund, 63 milyon Euro'luk geliriyle 14. sırada yer aldı. Milan ise 68 milyon Euro'luk gelirle 13. sırada gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ 12

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2025 yılında 72 milyon Euro'luk forma ve ürün satışı geliriyle 12. sırada yer aldı. Manchester City, 85 milyon Euro'luk geliriyle 11, Paris Saint Germain, 88 milyon Euro'luk geliriyle 10, Chelsea de 95 milyon Euro'luk geliriyle kendisine 9. sırada yer edindi.

GALATASARAY 8. SIRADA

Temsilcimiz Galatasaray'ın 2025 yılında 99 milyon Euro'luk ürün ve forma satışı yaptığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın raporunda 8. sırada yer buldu. İngiliz ekibi Tottenham, 102 milyon Euro'luk geliriyle 7,Liverpool, 148 milyon Euro'luk geliriyle 6, Arsenal ise 151 milyon Euro'luk geliriyle listede 5. sırada yer aldı. Manchester United ise 172 milyon Euro'luk ürün ve forma satışı yaparak 4. sırada yer aldı.

LİSTENİN İLK 3 SIRASI

Bayern Münih, 189 milyon Euro ile kendisine 3. sırada yer bulurken, Real Madrid ise 231 milyon Euro'luk devasa gelirle 2. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde 277 milyon Euro'luk gelir ile Barcelona yer aldı.