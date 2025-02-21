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UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray'ın derbi davetini reddetti

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Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına tepki gösteren Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i maça davet etti. Sarı-kırmızılılar, Ceferin'in dev maça gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istedi. UEFA Başkanı ise "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" diyerek bu daveti reddetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının yankıları sürüyor. Karara büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu gelişme üzerine çok konuşulacak bir harekete imza atarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etmişti. Ceferin'den bu davete yanıt geldi.

GALATASARAY DERBİYE DAVET ETTİ

Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kendisi gibi Sloven olan Slavko Vincic'in yöneteceği derbiye davet etti. Sarı-kırmızılılar, bu talebini yazdığı mektup ile Ceferin'e illetti. Söz konusu mektupta UEFA Başkanı'ndan derbiye gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istendi.

CEFERİN'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi. "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz" notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" cevabını aldı.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF TALEBİNİ REDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray'ın derbi davetini reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

fetosaraylilarla işim olmaz demiştir

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Bu klübün bütün tarihi sahtekarlıkla algı yaratmakla dolu. Şimdi adil maç olacak ya başladılar hakem onu bunu yapacak demeye. tabi tarafı olmayan hakem adaletsiz kötü hakem bunların gözünde. Ali koca helal olsun nasılda çıkardı ortaya döktü bürün rezaletlerini. İnşallah haksız şampiyonlukları da iptal olacak bu fetöcü karaborsacı kumpasçıların

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Haber YorumlarıSeraceddin Erdemci:

Ortağı acun çağırsaydı uçarak gelırdi veya yalı kulağına üfledi onları dinlene gelme diye.Bide gelmemesının bi sebebide hakemın vereceği yanlış kararları görmek istememesidır.Yapı artık Türkiye sınırlarını aştı UEFA yıda bağladılar .Ama gene başaramayacaklardır.Çünkü her zaman iyiler kazanır kötüler kaybetmeye mahkumdur.Bu tezgahı herkes görüyor.????¦?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu Türkiye'yi dünyaya rezil ettiniz yeter artık yeter. İnsanları bir birine düşürdünüz.

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

gs yi tanıyıp skine takmaz bu adam

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

ben olsam Türk hakemlerininyerinde bundan sonra çıkmam maçlara ilkmacta niye istemediniz yabancı turkiyede futbol bitmiştir geçmiş olsun çünkü federasyon yönetmiyor ele geçirmişler kara paracılar

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