Üye Girişi
Haberler

UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu

UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yoğun maç takvimine tepki gösteren futbolculara yanıt verdi. Ceferin, ""Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız" dedi. Rodri ve Upamecano başta olmak üzere birçok futbolcu, çok fazla maç yaptıklarından şikayet etmiş ve grev yapabileceklerini söylemişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yoğun maç takviminden şikayet eden futbolcuların tepkilerine cevap verdi. Ceferin, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız" diyerek rest çekti.

"MAAŞLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Ceferin yaptığı açıklamada, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir" ifadelerini kullandı.

"SADECE REAL MADRID ETKİLENMİYOR"

Açıklamalarına devam eden UEFA Başkanı, "Maç takviminden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Başka bir çözüm yok" şeklinde konuştu.

ANCELOTTI ÖNLEM ALIYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti .ise geçen sezonun nisan ayında yaptığı açıklamada, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz. UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor" demişti.

FUTBOLCULARIN TEPKİLERİ: GREVE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Kevin De Bruyne (Manchester City): Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor.

Alisson Becker (Liverpool): Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık.

Manuel Akanji (Manchester City): FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım

Rodri (Manchester City): Greve gidebiliriz. Sanırım buna yakınız. Futbolcuların genel görüşü bu yönde. Eğer bu şekilde devam ederse başka bir seçeneğimiz kalmayacak. Bu bizi endişelendiren bir konu. Acı çeken taraf biziz!

Dayet Upamecano (Bayern Münih): Neden greve gitmeyelim, evet bu olabilir. Çok fazla maç var. Umarım yetkililer bir gün bizi anlar." cevabını verdi. Daha önce Rodri dışında bir başka İspanyol oyuncu Aymeric Laporte de, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı

"Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı"
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu işbirliği mi yapacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maçında ne oldu SON DAKİKA? L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor? Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.