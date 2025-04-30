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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maçları Yarın Başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın saat 22.00'de oynanacak. İspanyol ekip Athletic Bilbao, Manchester United'ı konuk ederken, Tottenham ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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