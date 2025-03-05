UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda İlk Maçlar Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında heyecan yarın yaşanacak. Avrupa kupalarında tek Türk takımı olan Fenerbahçe evinde İskoç ekibi Rangers ile mücadele edecek. Son 16 turunda rövanşlar ise 13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar - Tottenham

20.45 Real Sociedad - Manchester United

20.45 FCSB - Lyon

20.45 Fenerbahçe - Rangers

23.00 Viktoria Plzen - Lazio

23.00 Bodo/Glimt - Olympiakos

23.00 Ajax - Eintracht Frankfurt

23.00 Roma - Athletic Bilbao - İSTANBUL