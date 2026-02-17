Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu'nda oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
- Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
- Sandro Scharer'in yardımcı hakemleri Stephane De Almeida ve Jonas Emi, dördüncü hakemi Anojen Kanagasingam, VAR hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.
- Sandro Scharer, 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maçı da yönetmişti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan maçı, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Hakem Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını ise, Stephane De Almeida ve Jonas Emi yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Anojen Kanagasingam görev alacak. Mücadelenin VAR'ı ise Lukas Fahndrich. İsviçreli hakem, daha önce Türk takımlarının birçok kritik Avrupa maçında görev almış olmasıyla dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE-ATALANTA MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ
İsviçreli hakem, son olarak 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Scharer yönetiminde oynadığı maçlarda hem galibiyet hem de beraberlikler alırken, kritik mücadelelerde tecrübe kazanmış bir isimle sahaya çıkacak.