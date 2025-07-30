UEFA Avrupa Ligi Rövanşı: Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk Krakow'da Buluşuyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya getirecek Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadyumu, ülkenin en önemli statları arasında yer alıyor.

Krakow şehrinin en köklü spor kulüplerinden Wisla Krakow'un sahası olan Reymana Stadyumu'nun geçmişi 1912 yılına dayanıyor. Polonya futbolunun önemli statlarından Reymana, yıllar içinde birçok kez yenilenerek günümüzdeki modern halini aldı.

2009'da yeniden inşa edildi

Wisla Krakow'un efsanevi futbolcusu Henryk Tomasz Reyman'dan adını alan stadyum, Polonya futbolunun önemli merkezlerinden kabul ediliyor. Miejski Stadyumu adıyla da anılan stat, 2009'da başlayan kapsamlı yenileme süreciyle yeniden inşa edildi.

33 bin 130 seyirci kapasiteye sahip Miejski Stadyumu, modern mimari anlayışla şekillendirilerek UEFA ve FIFA standartlarına uygun bir kompleks halini aldı. Stat, 2010 yılında tamamlanan yenileme çalışmaları sonrası farklı organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Shakhtar, savaş nedeniyle Krakow'da

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesinde maç oynayamayan Shakhtar Donetsk, Beşiktaş ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Krakow'daki bu stadı tercih etti.

Ukrayna ekibi önceki turda Finlandiya'nın Ilves Tampere takımını ise Slovenya'nın Ljubljana kentinde ağırladı.