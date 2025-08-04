UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri Nyon'da yapılan kura ile belirlendi. Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in karşılaşacakları eşleşmenin galibiyle oynayacak. Maçlar, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Organizasyona play-off turunda dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)
Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya)
Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor
Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika)
Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)
Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)