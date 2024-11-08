UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

İşte Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri;

Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100) Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100) Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100) Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59) Galatasaray : İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95) Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9) Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6) Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97) Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97) Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97) FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92) Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88) Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90) Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82) Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81) AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79) Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79) Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76) Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73) Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73) Fenerbahçe : İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66) Beşiktaş : İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64) Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56) Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51) Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43) Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34) Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28) Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26) Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25) PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22) Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6) Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6) Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5) RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)

UEFA AVRUOA LİGİ'NİN YENİ FORMATI

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.