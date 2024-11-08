UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı ve ilk 4 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri için hesap yapıldı.
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.
TUR ATLAMA İHTİMALLERİ
İşte Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri;
- Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)
- Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)
- Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)
- Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)
- Galatasaray : İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)
- Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)
- Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)
- Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)
- Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)
- Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)
- FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)
- Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)
- Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)
- Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)
- Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)
- AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)
- Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)
- Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)
- Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)
- Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)
- Fenerbahçe : İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)
- Beşiktaş : İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)
- Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56)
- Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51)
- Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43)
- Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34)
- Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28)
- Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26)
- Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25)
- PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22)
- Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6)
- Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6)
- Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5)
- RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)
UEFA AVRUOA LİGİ'NİN YENİ FORMATI
Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.