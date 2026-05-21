Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun enleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun enleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun en iyileri belli oldu. Şampiyon Aston Villa'dan Morgan Rogers 'Sezonun Oyuncusu' seçilirken, Freiburg'dan Johan Manzambi 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülünü aldı. Sezonun en iyi 11'inde Aston Villa'dan 4 oyuncu yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından sezonun en iyileri belli oldu. Şampiyon Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, "Sezonun Oyuncusu" seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu, İstanbul'un ev sahipliğinde Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan ve İngiliz ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Sezonun tamamlanmasının ardından UEFA Teknik Gözlem Grubu, sezonun öne çıkan isimlerini açıkladı.

Sezonun Oyuncusu Morgan Rogers oldu

Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Rogers, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da oynanan ve 3-0 kazanılan final mücadelesinde takımının son golünü kaydetti.

Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Johan Manzambi seçildi

Freiburg'un 20 yaşındaki İsviçreli oyuncusu Johan Manzambi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" seçildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giyen Manzambi, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Sezonun Golü Jones El-Abdellaoui'den

UEFA Teknik Gözlem Grubu, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi sezonunun en iyi 10 golünü de belirledi. Celta Vigo forması giyen Jones El-Abdellaoui'nin lig aşamasında Ludogorets karşısında kaydettiği gol listenin zirvesinde yer aldı. Utrecht'in kanat oyuncusu Miguel Rodriguez'in Real Betis'e karşı orta sahadan attığı gol ikinci sırada yer alırken, Sandro Lauper'ın Young Boys formasıyla Stuttgart karşısında kaydettiği gol ise üçüncü sıraya yerleşti.

Sezonun En İyi Takımı'nda Aston Villa'dan 4 oyuncu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Aston Villa'nın 4 oyuncusu, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından belirlenen UEFA Avrupa Ligi "Sezonun En İyi Takımı"nda yer aldı. Aston Villa'dan Emiliano Martinez, Morgan Rogers, John McGinn ve Emiliano Buendia kadroya seçildi.

Finalist Freiburg ile yarı finalist Nottingham Forest'tan ikişer oyuncu kadroda yer alırken; Braga, Celta Vigo ve Real Betis de temsil edilen diğer takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'i şu şekilde:

"Emiliano Martinez (Aston Villa), Victor Gomez (Braga), Matthias Ginter (Freiburg), Morato (Nottingham Forest), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Maximilian Eggestein (Freiburg), John McGinn (Aston Villa), Morgan Rogers (Aston Villa), Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa)." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti