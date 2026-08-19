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UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları yarın

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- Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Ferencvaros'u saat 20.00'de ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)

Kaynak: AA
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