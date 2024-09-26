Üye Girişi
Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Oynandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonunun UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları heyecan dolu geçerken, Galatasaray PAOK'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise Manchester United ile Twente maçında 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında heyecan 9 maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Galatasaray, sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United ile Twente ilk haftada karşı karşıya gelirken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Twente aynı zamanda ligin son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibi olan Bodo/Glimt, turnuvanın favorilerinden Porto'yu 3-2 yenmeyi başardı. Galatasaray'ın rakiplerinden Elfsborg ve Dinamo Kiev, turnuvaya mağlubiyetle başlayan ekiplerden oldu. Fenerbahçe'nin 4 ve 5. haftalarda karşılaşacağı rakipler AZ Alkmaar ve Slavia Prag ise ilk maçlarında galibiyete uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt - Porto: 3-2

Manchester United - Twente: 1-1

Galatasaray - PAOK: 3-1

Dinamo Kiev - Lazio: 0-3

Ludogorets - Slavia Prag: 0-2

Midtjylland - Hoffenheim: 1-1

Nice - Real Sociedad: 1-1

Anderlecht - Ferencvaros: 2-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Galatasaray Fenerbahçe Twente Güncel Futbol Spor Paok

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });