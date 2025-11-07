Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. Hafta Maçları Tamamlandı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde düzenlenen 4. hafta maçları sona erdi. Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile berabere kalırken, Roma Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Danimarka ekiplerinden Midtjylland, 12 puanla zirveye yerleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 73 dakika görev yaptığı maçta Roma, Rangers'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Ligde 4'te 4 yapan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Fenerbahçe: 0-0

Aston Villa (İngiltere) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0

Real Betis (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-0

Bologna (İtalya) - Brann (Norveç): 0-0

Braga (Portekiz) - Genk (Belçika): 3-4

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

PAOK (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre): 4-0

Rangers (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-2

Stuttgart (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-0

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
