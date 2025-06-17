UEFA Avrupa Ligi'nde 1. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. 16 takımın yer aldığı turda eşleşmeler belirlendi, ilk maçlar 10 Temmuz'da, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde Avrupa Ligi 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. 16 takımın yer aldığı turda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak. Eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)

Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova)

Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya)

Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) - Partizan (Sırbistan)

Paksi (Macaristan) - CFR 1907 Cluj (Romanya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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