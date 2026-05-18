İstanbul, Avrupa kupaları finallerinde beşinci kez ev sahibi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde oynanacak final, çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Bu mücadeleyle birlikte İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yapacak.

İlk final 2005'te

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak gösterilen Liverpool - Milan karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen ilk final müsabakasıydı. İtalyan ekibi Milan'ın ilk yarısını 3-0 önde kapattığı, ancak İngiliz temsilcisinin ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3-3'lük eşitliği yakaladığı maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Liverpool, penaltılar sonucu 6-5 galip gelerek unutulmaz bir zaferle kupanın sahibi oldu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda UEFA Kupası finali

İstanbul'daki bir diğer final ise Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı. 20 Mayıs 2009'da yapılan UEFA Kupası finalinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanya'nın Werder Bremen ekibi karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk'in 25. dakikada Luiz Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçtiği, ardından 35. dakikada Naldo'nun attığı golle Werder Bremen'in 1-1'lik beraberliği yakaladığı mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Ukrayna temsilcisi, karşılaşmanın 97. dakikasında Jadson'un kaydettiği golle şampiyonluğa ulaştı.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, böylelikle tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası kazanmış oldu. Bu kupa aynı zamanda Ukrayna takımlarının elde ettiği ilk UEFA Kupası olarak da tarihe geçti.

Liverpool, İstanbul'da ikinci kez şampiyon

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için Beşiktaş Park'ta mücadele etti. İki İngiliz kulübünün maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle bitti. Uzatma devrelerinin de 2-2'lik eşitlikle bitmesinin ardından penaltı atışları sonucunda 5-4'lük skor ile Liverpool, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Liverpool, 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından İstanbul'daki bir finalden daha kupayla ayrılmayı başardı.

Devler Ligi'nde final bir kez daha İstanbul'da

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 18 yıl aranın ardından bir kez daha Devler Ligi'nde finale ev sahipliği yaptı. Bu kez finalde Türk asıllı İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği İngiliz takımı Manchester City ile milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun top koşturduğu İtalya'nın Inter takımı kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz biten maçın 68. dakikada Rodri'nin golüyle Manchester City, galibiyete uzanmayı başardı.

Beşiktaş Park'ta ikinci final

Beşiktaş Park, 2019 yılında Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinin ardından ikinci kez Avrupa kupalarında bir finale ev sahipliği yapacak. Aston Villa ve Freiburg arasındaki final müsabakasında İngiliz ve Alman taraftarların yanı sıra tüm Avrupa'nın gözü bir kez daha Dolmabahçe'de olacak.

2027 Konferans Ligi finali de Türkiye'de

Bunun yanında gelecek sene UEFA Konferans Ligi finali de Türkiye'de oynanacak. Yapılan ilk planlamaya göre bu final maçının da Beşiktaş Park'ta yapılacağı belirtildi. Ancak daha sonra ise Ankara'da yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun yetişmesi ve UEFA'nın da onay vermesi halinde, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin başkentte oynanacağı açıklandı. - İSTANBUL

