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Trabzonspor'dan 10 Kişiyle Zorlu Mücadele: İlk Yarı 1-0 Geride

Trabzonspor'dan 10 Kişiyle Zorlu Mücadele: İlk Yarı 1-0 Geride
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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında 14. dakikada Malinovskyi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarıda ev sahibi O'Dowda'nın 19. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Bamidele Yusuf'un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph

Yedekler: Adam Varga, Zohore, Keita, Levi, Osvath, Arzani, Kodro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga, Lakatos, Lisztes

Teknik Direktör: Balazs Borbely

Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Umut Nayir, Pina, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: O'Dowda (dk. 19) (Ferencvaros)

Kırmızı kart: Malinovskyi (dk. 14) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Savic, Cabral (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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