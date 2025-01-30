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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Midtjylland Eşitliği Korudu

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Midtjylland Eşitliği Korudu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımıyla oynadığı maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Diao ve En-Nesyri'nin golleriyle skora denklik getirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Szymanski'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dzeko'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

23. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Szymanski'nin pasında ceza sahası içinde Tadic'in şutunda top dışarı gitti.

27. dakikada Aral Şimşir'in sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Diao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Dzeko'nun ara pasında kaleci Lössl ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa

Yedekler: Liam Selin, Han-Beom Lee, Jensen, Juninho, Sorensen, Askildsen, Landazuri, Dju, Krüger-Johnsen, Andreasen, Ejeheim

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İrfan Can Kahveci, Zeki Dursun, Şükür Toğrak, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yigit Emir Ekiz

Teknik Sorumlu: Salvatore Foti

Goller: Diao (dk. 27) (Midtjylland), En-Nesyri (dk. 39) (Fenerbahçe) - HERNING

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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