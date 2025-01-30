UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Midtjylland Eşitliği Korudu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımıyla oynadığı maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Diao ve En-Nesyri'nin golleriyle skora denklik getirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Szymanski'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dzeko'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
23. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Szymanski'nin pasında ceza sahası içinde Tadic'in şutunda top dışarı gitti.
27. dakikada Aral Şimşir'in sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Diao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Dzeko'nun ara pasında kaleci Lössl ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa
Yedekler: Liam Selin, Han-Beom Lee, Jensen, Juninho, Sorensen, Askildsen, Landazuri, Dju, Krüger-Johnsen, Andreasen, Ejeheim
Teknik Direktör: Thomas Thomasberg
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İrfan Can Kahveci, Zeki Dursun, Şükür Toğrak, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yigit Emir Ekiz
Teknik Sorumlu: Salvatore Foti
Goller: Diao (dk. 27) (Midtjylland), En-Nesyri (dk. 39) (Fenerbahçe) - HERNING