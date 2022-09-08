UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 Slavia Prag: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada Goutas'ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N'jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı. 61. dakikada Doudera'nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı. 65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi. 90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Fran Jovic xxx, Hrvoje Radic xxx, Luka Pusic xxx Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Robin Yalçın xx (Caner dk. 80 xx), Uğur xx, Keita xx, Ulvestad xx, N'jie xx (Ahmed dk. 73 xx), Dia Saba xx, Gradel xx, James x (Yatabare dk. 19 x) Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Slavia Prag: Mandous xx, Ousou xx, Masopust (Tecl dk. 77 xx), Kacharaba xx (Tiehi dk. 46 xx), Holes xx, Sevcik xx, Usor xx (Schranz dk. 63 xx), Traore xx (Provod dk. 46 xx), Doudera xx, Jurasek xx (Ewerton dk. 46 xx), Olayinka xx Yedekler: Dvorak, Subert, Labik Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky Goller: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag) Kırmızı kart: Keita (dk. 90)(Sivasspor) Sarı kartlar: Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Sivas Spor Haberler

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