UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada sağ kanattan Twumasi'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Konstantini'nin sert şutu farklı şekilde dışarı gitti. 10. dakikada sağ kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1 12. dakikada sol kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında ceza sahasında Leo Duarte'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı. Stat: Netanya Municipal Hakemler: Dario Bel xx, Marjan Tomas xx, Kruno Saric xx Maccabi Netanya: Nitzan xx, Konstantini xx, Shlomo xx, Sade xx, Hartherz xx, Karzev xx, Avraham xx, Takang xx, Berko xx, Twumasi xx, Itzhak xx Yedekler: Carmi, Jaber, Ido Vayer, Matan Levi, Berkovits, Balay, Rotman, Zlatanovic, Ashkenazi, Keller, Mola, Tzarfati Teknik Direktör: Benyamin Lam Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Leo Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lucas Lima xxx, Mahmut Tekdemir xx, Biglia xx, Aleksic xx, Serdar Gürler xx, Chouiar xx, Okaka xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali, Epureanu, Şener, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Crivelli, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Gol: Ndayishimiye (dk. 10) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Lima, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), (Maccabi Netanya) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir Lima Spor Haberler

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