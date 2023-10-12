UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan-Türkiye Maçı Kadroları Açıklandı
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Opus Arena'da oynanacak ve İngiltere'den Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn hakem üçlüsü yönetecek. Hırvatistan ve Türkiye'nin kadroları da belli oldu.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Hırvatistan- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Opus Arena
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Hırvatistan : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Brekalo, Musa
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz