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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan-Türkiye Maçı Kadroları Açıklandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Opus Arena'da oynanacak ve İngiltere'den Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn hakem üçlüsü yönetecek. Hırvatistan ve Türkiye'nin kadroları da belli oldu.