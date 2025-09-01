Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Udinese, Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2026 tarihine kadar opsiyonla kiralandı ve siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Lookman ile görüşmelere başladı

Süper Lig devi, Lookman ile görüşmelere başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.