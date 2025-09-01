Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.