Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Udinese, Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2026 tarihine kadar opsiyonla kiralandı ve siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.
Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor