Uçan Türk Fatih Arda İpcioğlu, 2026 Olimpiyatlarına Gönderi Çıkarmak İstiyor

Kayakla atlamada aldığı başarılardan dolayı "Uçan Türk" olarak anılan Fatih Arda İpcioğlu, hedefinin 2026'daki olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çıkarmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin az bilinen ve yeni branşlarından birisi olan kayakla atlama sporunda Dünya Kupası finali seviyesine yükselen tek sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, aynı zamanda Türkiye'den bu branşta kendi kotasıyla olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk ve tek sporcumuz. Uluslararası camiada ona "Uçan Türk" denilmesinin en büyük sebebi aldığı bu başarılı sonuçlar.

Avrupa Oyunları'nda finalde yarıştı

Son olarak Polonya'da yapılan 3. Avrupa Oyunları'nın kayakla atlama branşında normal tepede finale kalan Fatih Arda İpcioğlu, bu yarışta 11. oldu. Milli oyuncu Fatih Arda, çeyrek final atlayışında 6. olarak final atlayışına hak kazandığını ve finalde 11'inci olarak yarışmayı tamamladığını belirterek, "Biz bu sporda Türkiye'nin neler yapacağının farkındayız. Fakat mevcut durumda artık Uçan Türklerin desteğe ihtiyacı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle bir çok şeyi başardık. Artık bu işi daha öteye taşımamız lazım. Aynı zamanda 8 yaşından beri kulübü sporcusu olduğum ARAS EDAŞ yönetim kurulu başkanımız Ümit Kiler ve Genel Müdürümüz Fikret Akbaş'ın beni yüreklendirmelerini ifade etmek isterim" dedi.

"Hayaller gerçek oldu"

2018'de kayak atlamada önemli bir başarıyla olimpiyata katılan ilk Türk sporcu olan Fatih Arda, "Bu yarışlarda hayallerim gerçeğe döndü. Önümüzde 2026 kış olimpiyatları var. 3 yılda iyi bir hazırlık dönemi geçirir ve olanaklar tam sağlanırsa hayali gerçeğe döndürürüz. Bu arada katılacağımız dünya kupalarında da başarı elde etmek istiyorum. Şu an dünyanın en iyi sporcularıyla rekabet ediyorum. Benim bu pozisyona gelmem bile hayaldi. 2015 yılında Dünya Kupası'nda uçuş rampalarında bir Türk sporcunun olması hayaldi. Olimpiyata kadar 3 yıllık süreçte istediğimiz desteği görürsek birçok hayali gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağının sorumluluğunu taşımak tarif edilemez bir gurur"

Slovenya'da gerçekleştirilecek olan 10 günlük hazırlık kampından sonra Fransa ve Polonya'da yapılacak olan yarışlara katılacağını söyleyen Milli Sporcu Fatih Arda İpcioğlu, şöyle konuştu: "Kayakla atlama sporu özel durumları olan bir spor. En başta da tesisler ve benzeri imkanlar geliyor. Ülkemiz her anlamda bunlara sahip. Ülkemizin sporda başarılı olması çocuklarla birlikte velilere de çok iş düşüyor. Çocukların yetenek ve fiziksel özellikleriyle birlikte sporda devamlılık önemli. Kayakla atlama sporu özel bir spor olması yanında fiziksel yeterlilik istiyor. Uçmanın tarifini yapmak zor elbette. Hele bir de ülkenizi gökyüzünde temsil ediyorsanız bambaşka bir duygu. Türk bayrağının gücünü ve sorumluluğunu taşımak tarif edilemez bir gurur."

Fatih Arda İpcioğlu kimdir?

22 Eylül 1997 tarihinde Fatih Arda İpcioğlu, Türk kayakla atlamacısıdır. Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alacak. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Kış Olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan milli sporcu İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanını yaşıyor. - ERZURUM