Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray için Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan iddiası gündeme geldi.

ANLAŞMA TAMAM

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, son günlerde İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attı. Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında yapılan görüşmelerde sözleşme şartları için anlaşma çıktı.

OKAN BURUK, İLKAY İLE GÖRÜŞECEK

Fransız basınında yer alan haberde, bu gelişmeye rağmen İlkay'ın Galatasaray'a transferinin henüz kesinleşmediği kaydedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme yapacak.

MANCHESTER CITY İLE ANLAŞMA YOK

Galatasaray, İlkay ile anlaşmasına rağmen Manchester City ile henüz anlaşmadı. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin, İlkay'ın ayrılık isteğinde deneyimli futbolcusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.