Türk bayrağına dikkat! Uçağa binerken fotoğraf paylaştı, Galatasaray taraftarını heyecan sardı
Club Brugge forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Onyedika'nın Galatasaray maçının oynandığı sırada uçağa bindiği anı paylaştığı görüldü.
Belçika Ligi takımlarından Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, sosyal medyayı paylaşımıyla heyecan yarattı.
UÇAĞA BİNERKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı. Onyedika'nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekti. Aynı uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçak olduğu ortaya çıktı.
OSIMHEN'DEN TRANSFER MESAJI
Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının sonunda açıklamalarda bulunarak Raphael Onyedika transferi için çaba gösterdiğini açıkladı. Osimhen açıklamasında, 'Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.' sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Club Brugge forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.