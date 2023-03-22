Üç büyüklerin kavgasına Şenol Güneş'ten bomba yorum: Bu birliktelik değil resim çektirmek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç büyüklerin birbirine yönelik yaptığı sert açıklamalar için çarpıcı yorumlarda bulundu Güneş, "Samimiyetin ve iyi niyetin olmadığı bir yerde sevgi kirlenmişse ve saygı da yoksa bir araya gelmeniz resim çektirmek olur. Bu birliktelik olmaz" dedi.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımda çok sayıda eksik olduğunu ifade eden Güneş, ağırlıklı olarak Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Tecrübeli hocanın üç büyüklerin birbirine yönelik yaptığı açıklamaları da dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu. Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

"DERBİ PAZAR OYNANIR"

İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

"N'KOUDOU GİTMEDİ AMA AFFETTİK"

Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz.

"KATILMADIĞIM YÜZDE 80 KONU VAR"

"Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karara uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız."

"FENERBAHÇE'NİN İYİ BİR KAROSU, İYİ BİR HOCASI VAR"

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

"TFF PLANLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALI"

Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı.

"GHEZZAL YENİ TRANSFERİMİZ OLACAK"

Rachid Ghezzal'ı yeni transferimiz olarak sayabilirsiniz, geri döndü. Bu sezon ve önümüzdeki sezon bizim için çok önemli olacak.

"SEVGİ KİRLENMİŞSE BİR ARAYA GELMEK RESİM ÇEKTİRMEK OLUR"

Deprem hepimizi üzdü. Bir araya geldik. Ancak hemen kavgaya başladık. Demek ki özümüzde yanlışlık var. Dürüstlüğün açık olmamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Depremde zemin ve bina önemli diyorlar. Binanın da kolonları önemli. Sağlam temellerin olduğu yerde diğer sıkıntılar önemli değil. Vız gelir tırıs gider. Bizde vız gelir tırıs gider binayı yıkıyor. Futbolu darmadağın ediyor. Bunları ciddiye almıyorum. Dedikoduların ve boş konuşmaların kimseye yararı yok. Dürüst müyüz yoksa kaostan beslenmek mi istiyoruz? Bunları ayırmazsanız fırtınanın içinde boğuluruz. Samimiyetin ve iyi niyetin olmadığı bir yerde sevgi kirlenmişse ve saygı da yoksa bir araya gelmeniz resim çektirmek olur. Bu birliktelik olmaz. Tartışalım, kavga etmeyelim."