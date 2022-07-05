U9 Minik Kramponlar Kupası'nda şampiyonluk coşkusu

TSYD Bursa Şubesi'nin düzenlediği U9 Minik Kramponlar Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım finalde Yıldırımspor'u 4-1 mağlup eden Arabayatağıspor oldu. Tribünlerdeki coşku ise görülmeye değerdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin genç sporcuları teşvik amaçlı U13 Turnuvası'nın ardından gerçekleştirdiği U9 Minik Kramponlar Kupası'nda 2 gün boyunca büyük heyecan yaşandı. Bursa'nın saygın teknik direktörlerinden Mehmet Şengeldi'nin koordinasyonu ve organizasyonunda düzenlenen kupada 2'si kız olmak üzere şehrin plakasını sembolize etmesi sebebiyle planlanan 16 takım mücadele etti.

Kurşunluspor'dan başarı

Dikkaldırım Hüdavendigar Tesisleri'nde oynanan müsabakalarda Bursaspor'un efsane oyuncuları Mesut Şen, Ersel Altıparmak, Orhan Özselek ve Sedat Çelen'in isimlerinin verildiği 4 sahada, minik kramponlar sahada kıyasıyla yarışırken, tribünlerde de aileler kendilerine büyük desteklerde bulundu. İlk gün oynanan karşılaşmalar sonucunda Bursa Yıldırımspor, Alanyaspor, Hüdavendigar Dikkaldırım, Kurşunluspor Kız Takımı, Bursa Kentspor, Arabayatağı Gençlikspor, Kaplıkaya Kültürspor ve Kafkasspor ikinci tura yükseldi.

Heyecan fırtınası

İkinci günde de heyecan fırtınası tam gaz devam etti. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından Bursa Yıldırımspor, Bursa Kentspor, Alanyaspor ile Arabayatağıspor takımları yarı finalde karşı karşıya geldi. Zevkli ve keyifli geçenler maçlar sona erdiğinde Bursa Yıldırımspor ile Arabayatağıspor finale yükselmeyi başardı. Seyir zevki üst düzey olan 3'ncülük maçının galibi ise Bursa Kentspor oldu. Final maçına hızlı başlayan Arabayatağıspor ile Bursa Yıldırımspor'a 4-1'lik üstünlük sağlayarak kupanın şampiyonu olmayı başardı.

Geniş katılım

Mücadeleler Bursasporx.com'dan canlı yayımlandı. Karşılaşmayı TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Organizasyon Koordinatörü Mehmet Şengeldi, Organizasyon Sorumlusu Seval Şengeldi, Bursasporx.com İcra Kurulu Başkanı Kaan Vardar, teknik direktör Hasan Terzi, Hüdavendigar Dikkaldırım Başkanı Mehmet Yetim, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi sorumlularından Necmi Serbest ile sporseverler katıldı.

Kupa töreni renkli geçti

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde turnuvanın iki kız takımı olan Korayspor Panayır ile Kurşunluspor'a onur ödüllerini Mehmet Şengeldi ile Kaan Vardar takdim etti. Organizasyonda 4'ncü olan Alanyaspor'a kupasını Beyazıt Gençlik Spor Başkanı Cemal Yora sundu. 3'ncülüğü elde eden Bursa Kentspor ise kupasını Hüdavendigar Dikkaldırımspor'un Başkanı Mustafa Yetim'den aldı. 2'ncilik kupası Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi sorumlularından Necmi Serbest tarafından Bursa Yıldırımspor'a gitti. Şampiyon Arabayatağıspor ise kupasını TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin elinden aldı. Ekmekçi, ailelerin bu sürecin içerisinde en önemli olgu olduğuna dikkat çekerken, " Burada geleceğin iyi sporcuları ve bireyleri var. TSYD olarak Bursa ve Türk futbolunun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor