U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı Mağlup Ederek Son 16'ya Yükseldi

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Endonezya'da düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek grup aşamasını 9 puanla tamamladı ve son 16'ya adını yazdırdı.

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında İtalya'yı 3-2 (21-25, 25-20, 25-23, 18-25, 15-11) mağlup etti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grup etabını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet 9 puanla tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. Millilerin, son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
