U21 Kadın Millî Takımı, Çeyrek Finalde Japonya'ya Yenildi
Endonezya'da düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Japonya'ya 3-0 mağlup oldu. Yarı final şansını kaybeden milli takım, 5-8 klasman maçları oynayacak.
ENDONEZYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final maçında 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Japonya'ya 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) mağlup oldu.
Yarı final şansını kaybeden 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5-8 klasman maçları oynayacak. Türkiye-Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor