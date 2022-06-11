U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme: Türkiye: 0 Kazakistan: 0 U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edemedi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Kari A Hovdanum xx, Andrew Christiansen xx, Dan Petur Pauli Hojgaard xx Türkiye : Emre Bilgin xx, Bünyamin Balcı xx, Furkan Bayır xx, Ahmetcan Kaplan xx, Emre Kaplan x (Ravil Tagir dk. 69 x), Kartal Kayra Yılmaz xx, Emirhan İlkhan xx (Barış Alper Yılmaz dk. 46 xx), Doğuhan Aral Şimşir (Doğucan Haspolat dk. 59 x), Umut Güneş xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 xx), Enis Destan x (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46 x), Ali Akman x Teknik Direktör: Tolunay Kafkas Kazakistan: Danil Ustimenko xx, Lev Skvortsov xx, Sagi Sovet xx, Adilbek Zhumakhanov xx, Sultan Sagnayev x, Stanislav Basmanov xx (Abylaikhan Nazymkhanov dk. 70 xx), Daniyar Ussenov xx (Andrey Ulshin dk. 80 xx), Ivan Sviridov xx (Askar Satyshev dk. 63 xx), Damir Kassabulat xx, Meirambek Kalmyrza xx, Dinmukhamed Karaman xx (Yerkebulan Seidakhmet dk. 80 ?) Teknik Direktör: Kairat Nurdauletov Kırmızı kart: Damir Kassabulat (Kazakistan) Sarı kartlar: Sultan Sagnayev, Yerkebulan Seidakhmet (Kazakistan), Ali Akman (Türkiye) Aday kadroda değişiklik Ümit Milli Takımın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Danimarka ile oynayacağı maçın aday kadrosundan sarı kart cezalısı durumuna düşen Ali Akman, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Aydın ve Polat Yaldır çıkarıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Kazakistan Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme: Türkiye: 0 Kazakistan: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.