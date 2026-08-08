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Zeynep Özkara, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde

Zeynep Özkara, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde
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Eskişehirli milli atlet Zeynep Özkara, ABD'nin Oregon eyaletindeki U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre elemelerinde serisini 3. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sporcu, sezon içindeki 2.02.04'lük derecesiyle dünya sıralamasında 12. olarak şampiyonaya katılma hakkı kazanmıştı.

U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Özkara, yarı finale katılmaya hak kazandı.

Şampiyona, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletine bağlı Eugene kentinde düzenlendi. Çok sayıda sporcunun yer aldığı U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Zeynep Özkara, Türkiye'yi temsil etti. Özkara, kadınlar 800 metre branşında sezon içinde elde ettiği 2.02.04 derecesiyle dünya sıralamasında 12'nci olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Şampiyonanın ilk gününde, 5 seride toplam 60 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışlarında serisini 3'üncü sırada tamamlayan genç sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri, Zeynep Özkara'ya yarı final yarışında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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