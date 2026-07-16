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Şampiyon güreşçi memleketinde davul zurnayla karşılandı

Şampiyon güreşçi memleketinde davul zurnayla karşılandı
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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elif Şevval Kurt, memleketi Adana'da davul zurna ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Sporcu, madalyasını ülkesine armağan ettiğini söyledi.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elif Şevval Kurt, memleketi Adana'da davul, zurna ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Milli güreşçi Elif Şevval Kurt, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Önemli bir başarıya imza atan Elif Şevval Kurt, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda ailesi, antrenörleri ve sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı. Pankartlar taşıyan kalabalık, genç sporcunun boynuna çiçekler astı, tezahüratlar yaptı.

Elif Şevval Kurt: "Kelimeler kifayetsiz kalıyor"

Adana'ya madalyayı getirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Elif Şevval Kurt, " Adana'ya bu madalyayı getirdiğim için o kadar mutluyum ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. Duygularım tarifsiz. Bu madalya sadece benim değil; hocamın, amcamın, babamın, ailemin ve beni destekleyen herkesin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu madalyamı ülkeme armağan ediyorum. Dedem, amcam, babam ve iki kardeşim de güreşçi. Atadan gelen bir spor olduğu için gurur verici. Sırada dünya şampiyonası var, inşallah oradan da altın madalya kazanırım" dedi.

Mehmet Kurt: "Yeni nesillere rol model oldu"

Elif Şevval Kurt'un antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Mehmet Kurt, "Biz atadan güreşçi bir aileyiz. Elif Şevval'in şampiyon olması, özellikle kızlar alanında bizleri çok onurlandırdı. Adana'da artık bir örnek, yeni nesillere ve yeni sporculara bir rol model durumunda. Adana güreşinde, özellikle kızlar üzerinde bir çığır açtı. Kızımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ali Kurt: "Çok çalıştı, çok azmetti"

Elif Şevval Şahin'in babası Ali Kurt da, "Kızımla gurur duyuyorum, Adana gurur duyuyor. Çok çalıştı, çok azmetti. İnanın ki çok ağladı, o kadar hırslıydı ki 'alacağım' diyordu. Biz de ona çok inanıyorduk. Ekran başında izlerken kalp krizi geçirecektik, o kadar heyecanlıydık. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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