U19 Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 Mağlup Etti

U19 Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 Mağlup Etti
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Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U19 Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek grup aşamasını lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U19 Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 (25-15, 25-9, 25-11) mağlup etti.

Grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Milli Takım adını yarı finale yazdırdı. Milliler, yarı finalde 12 Temmuz Cumartesi günü saat 19: 00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayacak takım ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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