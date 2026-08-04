Haberler

U19 Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Başladı

U19 Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U19 Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni sezonun ilk kampına başladı. Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki kamp, 3-6 Ağustos tarihleri arasında sürecek ve antrenmanlar ile maçlar içerecek.

U19 Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezonun ilk kampını gerçekleştiren Ay-yıldızlılar, kamp süresi boyunca saha çalışmalarının yanında antrenman maçları da oynayacak.

U19 Milli Takımı, teknik direktör Uğur İnceman yönetiminde 3 Ağustos Pazartesi günü başlayan hazırlık kampı 6 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kuzey Sapaz (Fenerbahçe), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)

Defans: Emir Işık (Adanaspor), Kamil Efe Üregen (Fenerbahçe), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Şerafettin Çifçier (Göztepe), Yuşa Veli (Başakşehir FK), Ömer Doğan (Başakşehir FK), Ahmet Salih Arıcı (Kasımpaşa), Yunus Emre Köse (Manisa Futbol Kulübü), Enes Ertuğrul (Osmaniyespor Futbol Kulübü)

Orta Saha: Ali Pağda (Beşiktaş), Sarp Karatopraklı (Beşiktaş), Mehmet Efe Türkoğlu (Fenerbahçe), Yusuf Ali Şirin (Göztepe), Ertuğrul Yıldırım (Iğdır Futbol Kulübü), Eren Doğan (Konyaspor), Ahmet Şen (Manisa Futbol Kulübü), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor), Yiğithan Çubukçu (Trabzonspor), Emir Aslan (Trabzonspor)

Forvet: Çağrı Hakan Balta (Fenerbahçe), Yusuf Ensar Kaya (Küçükçekmece Sinop Spor, Deniz Şeker (Samsunspor)

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

AK Partili isim duyurdu! İşte Şimşek’in emekli ve asgari ücret planı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti

Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı füzeleri tüketti
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı

Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons