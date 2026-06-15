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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın B Ligi ikinci tur rakipleri belli oldu

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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-27 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ikinci turunda Estonya, Slovakya ve Lihtenştayn ile eşleşti. Grup maçları Kasım 2026'da Türkiye'de oynanacak.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2026-27 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ikinci turundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, 3. Grup'ta Estonya, Slovakya ve Lihtenştayn ile eşleşti.

Grup maçları, 11, 14 ve 17 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Genç milli takım, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde Mart 2027'de oynanacak A Ligi üçüncü tur (elit tur) müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

2026-27 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finalleri, 2027 yılının yaz aylarında Çekya'da düzenlenecek.

Ev sahibi Çekya, finallere doğrudan katılacak olmasına rağmen eleme turlarının ilk ikisinde yer alacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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