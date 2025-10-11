U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da İsveç ile Karşılaşacak
U19 Milli Takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasının ikinci maçında bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16.00'da Stadium Rovinjsko'da oynanacak.
Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.
U19 Milli Takımın hazırlık turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Burak Alp Çakmak (Hertha BSC Berlin), Ege Albayrak (Kasımpaşa), Deniz Eren Dönmezer (Kayserispor)
Defans: Hüseyin Maldar (Pendikspor Futbol ), Deniz Emre Ofli (FC Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Ottman Katirag (Olympique Lyon), Arda Öztürk (Trabzonspor), Kayra Cihan (Kayserispor)
Orta Saha: Enes Cinemre (Bandırmaspor), Battal Ömer Duldar (FC Twente / Heracles Academie), Kian Leon Tümüklü (Hertha BSC Berlin), Robert Atsup (Kasımpaşa), Bora Yağız Aydın (Kütahya Futbol Spor Kulübü), Haktan Şener (Olympique Lyon)
Forvet: Devrim Şahin (Beşiktaş), Berat Luş (Esenler Erokspor), Ertuğrul Sandıkcı (İstanbulspor), Metin Şen (Karlsruher SC), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Berkay Aslan (Rams Başakşehir), Emir Tuğra Turhan (Rams Başakşehir)
Teknik Direktör: Uğur İnceman - İSTANBUL