Karşıyakalı Adem'e milli müjde

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklanırken, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt da ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edilmenin sevincini yaşadı. Yeşil-kırmızılı kulüpte ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta parlayıp transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin dikkatini çeken 18 yaşındaki Adem, 7 Ocak'ta Antalya'da toplanacak aday kadroya davet edildi. Adem Yeşilyurt, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın'la birlikte 3'üncü Lig'den U19 Milli Takımı'na çağrılan iki isimden biri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor