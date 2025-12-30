Haberler

Karşıyakalı Adem'e milli müjde

Güncelleme:
Karşıyaka'nın 18 yaşındaki oyuncusu Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için aday kadrosuna davet edildi. Genç futbolcu, özel maçlar için 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile oynanacak karşılaşmalarda yer alacak.

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklanırken, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt da ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edilmenin sevincini yaşadı. Yeşil-kırmızılı kulüpte ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta parlayıp transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin dikkatini çeken 18 yaşındaki Adem, 7 Ocak'ta Antalya'da toplanacak aday kadroya davet edildi. Adem Yeşilyurt, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın'la birlikte 3'üncü Lig'den U19 Milli Takımı'na çağrılan iki isimden biri oldu.

