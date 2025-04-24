İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Gol Sevinci Gerginliğe Neden Oldu

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Gol Sevinci Gerginliğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Bartın Gençlerbirliği ile Kıbrıscıkspor arasındaki gerginlik, Kıbrıscıkspor'un eşitlik golünün ardından yaşanan gol sevinciyle arttı. Olaylar sonrası taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

- Gol sevinci ortalığı karıştırdı

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası olaylı başladı

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Bartın Gençlerbirliği ile Bolu temsilcisi Kıbrıscıkspor mücadelesinde yaşanan gol sevinci ortalığı karıştırdı.

Bartın Gençlerbirliği ile Kıbrıscıkspor U18 Türkiye Futbol Şampiyonası çerçevesinde Onur Futbol Sahasında karşı karşıya geldi. Bartın temsilcisinin 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kıbrıscıkspor'un eşitlik golünün ardından futbolcuların rakip kulübeye yönelerek yaptığı sevinç gerginliğe neden oldu. Bartın Gençlerbirliği cephesinde tepkiyle karşılanan sevinç sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Teknik ekiplerin ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, hakem her iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Maç, Kıbrıscıkspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erse de gerginlik maç sonrası da sürdü. Soyunma odasına giden oyuncular arasında sözlü tartışmalar devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.