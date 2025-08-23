U18 Milli Takım'ın Vaclav Jezek Turnuvası Aday Kadrosu Açıklandı

U18 Milli Takım'ın Vaclav Jezek Turnuvası Aday Kadrosu Açıklandı
U18 Milli Takımının 2-8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek Vaclav Jezek Turnuvası için aday kadrosu belirlendi. Aday kadro, 27 Ağustos'ta TFF Riva Tesisleri'nde toplanacak.

U18 Milli Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, 2 Eylül Salı günü Çekya'ya gitmek üzere İstanbul'dan hareket edecek.

Millilerin Vaclav Jezek Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği), Batuhan Eroğlu (Antalyaspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Ege İzmirli (Antalyaspor), Hasan Turan (Galatasaray), Berke Yıkılmaz (Göztepe), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Can Bartu Çığır (Fenerbahçe), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Boran Eligüzel (Fenerbahçe)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mohammed Sadki (Fortuna Düsseldorf), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor), Ali Pağda (Beşiktaş), Furkan Koçak (Galatasaray), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Ali Osman Kalın (Gaziantep FK)

Forvet: Mümin Barış Nazlı (Sivasspor), Osman Kahraman (Manisa FK), Hasan Ege Akdoğan (Çorum FK)

Teknik Direktör: Aziz Gökhan Geylani - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
