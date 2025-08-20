U17 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

U17 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı
U17 Kız Milli Takımı'nın Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampında Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Ayşegül Aydın milli takım kadrosuna çağrıldı.

U17 Kız Milli Takımı'nın Erzurum hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu AyşegülAydın, milli takıma çağrılan isimler arasında yer aldı.

2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Grup'ta yer alan U17 Kız Milli Takımı, Kasım ayındaki maçlar öncesi Erzurum'da toplanıyor ve hazırlık kampına başlıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre milli takıma çağrılan isimler arasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu AyşegülAydın da bulunuyor.

24-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sway Hotel'de konaklayacak ve Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek. - KAYSERİ

