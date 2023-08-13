U17 Kız Milli Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2'nci klasman finalinde Avusturya'ya 34-29 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Şampiyon Avusturya bu sonuçla 2 yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı kazandı. Müsabakanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

SALON: THF

HAKEMLER: Jacob Jeager Pagh, Karl Johan Pontoppidan

TÜRKİYE: Betül Yılmaz, Hiranur Öztürk, Ela Hüzmeli, Viyan Asmin Avras, Buğu Sönmez, Hande Muhçu, Öykü Doğa Harmancı, Havin Bozkurt, Buket Seven, Nurcan Ortanç, Azra Öztürk, Helin Su Karagözlü, Seval Bozova, Ebrar Halime Kılıç, Zehra Karadavut, İlayda Yüksel, Sümeyye Durdu, Ceren Çelik

AVUSTURYA: Jobst, Baljak, Barnjak, Egger, Röthig, Neunteufel, Polansszky, Kostovski, Paul, Plavotic, Csoka, Chroust, Arnold, Janko, Preiss, Egbaimo

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2'nci klasman finalinde Avusturya'ya 34-29 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Şampiyon Avusturya bu sonuçla 2 yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı kazandı. Müsabakanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümü Avusturya'nın 9-5 üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son 10 dakikasına girildiğinde Avusturya, durumu 14-8'e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı Avusturya'nın 18-13 üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan milliler, peş peşe bulduğu sayılarla durumu 19-16'ya getirdi. İkinci yarının ilk çeyreğinde ise milliler durumu 22-20'ye taşıyarak farkı 2'ye indirdi. Maç sonunda millilerin çabası yeterli olmadı ve Avusturya, karşılaşmadan 34-29 galip ayrıldı.