U17 Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ilk periyodu 24-22 önde kapatmasına rağmen devre arasına Venezuela'nın 40-37 üstünlüğüyle girildi. Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçiren milliler, son periyotta da skor avantajını koruyarak parkeden 78-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı