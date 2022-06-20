U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan Kadın Milli Takımı, 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Kadın milli sporcular, 159 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu. Serbest Erkek Milli Takımı da turnuvaya damga vurdu. 2 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanan serbest güreşçiler, 136 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile 4'üncü olarak tamamladı.

GREKOROMEN MİLLİ TAKIM

SERBEST MİLLİ TAKIM

65 kg - Fatih Acar (Bronz)

Demirören Haber Ajansı / Spor