U16 Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Gençlik 3. Oldu

U16 Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Gençlik 3. Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi 79-72 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Kulüp Başkanı Cemil Güney Büge, bu başarının tesadüf olmadığını belirtti ve oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti.

Denizli'de düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi 79-72 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Hiçbir transfer yapmadan Antalya'da yetişen oyuncularla bu başarıya ulaşan AGGİK, Karşıyaka ve TOFAŞ gibi güçlü ekipleri eledi.

Denizli'de 5-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek genç yıldızların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bahçeşehir Koleji'nin şampiyon, A. Efes'in ikinci olduğu turnuvada, Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü (AGGİK), Fenerbahçe'yi 79-72'lik skorla mağlup ederek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Devleri eleyerek zirveye çıktı

Turnuva boyunca Karşıyaka ve TOFAŞ gibi Süper Lig devlerinin altyapı takımlarını eleyen Antalya temsilcisi, yarı finalde A. Efes karşısında dişe diş bir mücadele ortaya koydu. Finali kıl payı kaçıran ekip, klasman maçında Fenerbahçe karşısında gösterdiği üstün performansla adını kürsüye yazdırmayı başardı.

Cemil Güney Büge: "Bu başarı tesadüf değil"

Kulüp Başkanı Cemil Güney Büge, turnuva sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu başarı asla tesadüf değil. Çok sıkı bir antrenman temposuyla, disiplinli ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Koçlarımız ve oyuncularımız büyük emek verdiler. Yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak Türkiye Şampiyonası'na katılıyor, adım adım bu başarıya yürüyorduk. 2021-2022 sezonunda U18'de Türkiye Şampiyonu olmuştuk. Şimdi U16'da Türkiye 3.'sü olarak Antalya basketbolunda yeni bir tarih yazdık. AGGİK'in altyapıya ve yerli yeteneklere verdiği önem, ortaya koyduğu bu büyük başarıyla tüm spor camiasına ilham kaynağı oldu. Bu gurur hepimizin, bu gurur Antalya'nın. Tüm oyuncularıma ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum."

Bireysel ödüllerde göz doldurdu

Takım başarısının yanı sıra oyuncuların bireysel performansları da turnuvaya damga vurdu. Furkan Kaan Müstecep ve Kemal Batu Çopur, şampiyonanın en iyi 5'ine seçildi. Utku Yasan, turnuvanın asist lideri oldu. Furkan Tepe de top çalma lideri olarak ödüllendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.