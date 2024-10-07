U16 Milli Takımımız Türk Devletleri Futbol Turnuvası'nda Şampiyon!

U16 Milli Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 82 ile 90.dakikalarda Ada Yüzgeç atarken, Özbekistan'ın gollerini 14.dakikada Kurbonov Bilol ve 42.dakikada Sadirjonov Sukhrob kaydetti. Özbekistan'da 78.dakikada Aliyev Asilbek ve 85.dakikada Abdualiyev Asadbek ikinci sarı kartlardan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Turnuvanın üçüncülük maçında misafir ülke olarak turnuvada bulunan Gürcistan, Türkmenistan'ı 4-0 yenerken, beşincilik maçında 0-0 biten karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışları sonucu Kırgızistan, Azerbaycan'ı 4-2 mağlup etti.

Türkiye, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamlarken, Özbekistan ikinci, Gürcistan üçüncü, Türkmenistan dördüncü, Kırgızistan beşinci ve Azerbaycan altıncı olarak tamamladı. - ERZURUM