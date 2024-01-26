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U16 Milli Takımı Ege Kupası'nda Şampiyon

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Kupası'nda U16 Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli Takım, turnuvayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası'nda U16 Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmalar neticesinde Milli Takımı iki galibiyet ve bir beraberlikle mutlu sona ulaştı. İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen, ikinci müsabakasında Yunanistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, son maçında Çekya'yı 2-0'la geçerek Ege Kupası tarihinde 11. şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Milli Takım'ın gollerini 42 ve 72. dakikalarda Furkan Koçak attı. Çekya 11. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Turnuvanın diğer maçında İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan'ı 6-0 yendi. Bu sonuçların ardından 22. Ege Kupası'nı Türkiye birinci, İrlanda Cumhuriyeti ikinci, Yunanistan üçüncü ve Çekya dördüncü sırada tamamladı.

Hakemler: Kaan Kara, Anıl Çiftçi, Gözde Kan, Uğur Şahin

Türkiye: Arda Yılmaz, Can Bartu Çığır (Vatan Oğuz Özcan dk. 68), Elyas Bağcı (Boran Eligüzel dk. 68), Oğuzhan Ertem (Yunus Azrak dk. 58), Ozan Demirbağ (Osman Kahraman dk. 85), Furkan Koçak, Emre Can Duran, Ege İzmirli, Mümin Barış Nazlı (Hasan Ege Akdoğan dk. 58), Muhammed Ali Tazı (Taycan Kurt dk. 46, Yiğit Çolak dk. 85), Emir Bora Çoban

Çekya: Lukas Franc, Sebastian Bartosic (Hugo Sochurek dk. 46), Martin Kovar, Matyas Syrovatka, Petr Potmesil, Lukas Vanek, Victor Riedl, Dominik Zajac (Martin Palascak dk. 60), Sebastian Pech (Ruben Ferlay dk. 58), Adam Novak (Leos Tupec dk. 46), Filip Capka (Matyas Kodera dk. 46)

Goller: Furkan Koçak (dk. 42 ve 72) (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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