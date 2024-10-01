Üye Girişi
Haberler

U16 Milli Takım, Türkmenistan ile İlk Maçına Çıkıyor

U16 Milli Takım, Türkmenistan ile İlk Maçına Çıkıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U16 Milli Takımımız, bugün Türkmenistan ile Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nın ilk maçında karşılaşacak. Maç Erzurum'da saat 15.00'te başlayacak.

U16 Milli Takımım, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası ilk maçında bugün Türkmenistan ile karşılaşacak.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Turnuvanın diğer maçında Kırgızistan ile turnuvaya misafir ülke olarak katılan Gürcistan saat 12.00'de karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci gününde Özbekistan ile Gürcistan, Türkmenistan ile Azerbaycan 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki bir sonraki maçını 4 Ekim Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak. Ardından 6 Ekim Pazar günü oynanacak sıralama maçları ile turnuva sona erecek.

U16 Milli Takımımızın Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Sadullah Yiğit Kabakuşak (Antalyaspor A.Ş.), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.), Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Ramazan Özçelik (Antalyaspor A.Ş.), Vatan Karanfil (Antalyaspor A.Ş.), Kerem Biçer (Beşiktaş A.Ş.), Üveys Yasir Satık (Antalyaspor A.Ş.), Emirhan Çolak (Beşiktaş A.Ş.), Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Emirhan Ateş (Fenerbahçe A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Yunus Eymen Eğri (Beşiktaş A.Ş.), Hasan Yakup İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Kerem Gündüz (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Demirbilek (Antalyaspor A.Ş.), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Güven Atalay (RAMS Başakşehir FK), Güneş Nefes Özdemir (Beşiktaş A.Ş.), Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.), Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Türkmenistan Milli Takım Turnuva erzurum Futbol Yaşam Spor

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });